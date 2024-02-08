«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: во сколько начало, где смотреть онлайн, коэффициенты

8 февраля состоится матч Кубка равноправия «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа». Начало игры — в 17:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение петербуржцам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.40. Шансы китайской команды оценили в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Эксперты считают, что матч «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.06. Гол китайцев доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Всего подопечные Семака провели шесть товарищеских матчей, в которых никому не проиграли. Они победили «Динамо» из Самарканда и «Чонбук Хёндэ Моторс» с одинаковым счётом 5:1, обыграли «Урал» (1:0) и «Аль-Духаиль» (2:0). Вничью «Зенит» сыграл с «Аль-Фатом» (1:1) и «Ноа» (0:0). Педро в этих встречах забил два гола, а также один из мячей записал на свой счёт Артур.

Кубок равноправия Кубок равноправия 08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Шанхай Шэньхуа Шанхай, Китай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шанхай Шэньхуа» совсем недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий. У этого клуба есть хорошее прошлое и большое будущее. В минувшем сезоне китайской Суперлиги он занял только пятое место. Команда победила в 15 из 30 матчей, потерпев восемь поражений. Зато «синие дьяволы» выиграли Кубок страны.