«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Казани

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.74.

«Расклад по таблице такой, что пятое место пока выводит на уютный «Автомобилист», с кем неплохо было бы сыграть в первом раунде. А вот шестое место наталкивает на одного из зубров – судя по всему, это будет обоюдоопасный «Салават Юлаев». Чтобы на него не попасть, нужно из пятёрки не выпадать.

Я это к тому, что «Ак Барс» идёт пятым в таблице (72 очка), а «Трактор» (72) – шестой, и у него на матч больше. Мы-то до старта сезона говорили, что Казань может замахнуться на Кубок Гагарина. Но такое впечатление, что у «Ак Барса» то ли апатия от системы игры Зинэтулы Билялетдинова, то ли они валяют дурака с надеждой, что соберутся в плей-офф. Но турнирный расклад говорит: пора собраться. Я верю, что «Ак Барс» выйдет на матч предельно заведённым.

Тем более после домашнего поражения от «Сибири» (1:4). «Ак Барс» способен побеждать «Трактор». Да, пора уже приводить себя в порядок.

Я бы в этом матче взял кэф 1,74 на то, что «Ак Барс» одержит итоговую победу, пусть ради этого даже придётся бить буллиты», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».