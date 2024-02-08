«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 8 февраля

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 3.95.

«ЦСКА перед этой встречей потерпел своё очередное поражение. На этот раз в Уфе от «Салавата Юлаева» 0:2. Теперь у красно-синих на первый план вышли проблемы в атаке. А сам проигрыш стал третьим подряд. Сейчас столичная команда занимает седьмую строчку на «Западе» при наличии 66 очков в 60 матчах.

Следом за ними расположились минские динамовцы. Команда Дмитрия Квартальнова, также как и ЦСКА, во вторник проиграла. У себя дома минчане уступили череповецкой «Северстали» — 2:4. Причём во второй раз за последние три игры. А между этими поражениями была сухая домашняя победа над «Адмиралом» — 4:0. Сергей Кузнецов и Александр Волков, Ник Меркли, Никита Пышкайло в последних матчах являются лидерами по результативности. А команда имеет 59 баллов в 60 матчах и ещё официально не оформила себе место в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта игра станет четвёртой между этими соперниками в сезоне. Во всех предыдущих побеждал российский клуб. Наверное, сейчас у белорусской команды будет реальная возможность впервые в сезоне обыграть неудобного для себя оппонента. И при горячей поддержке трибун хозяева это сделают. В основное время», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».