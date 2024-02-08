«Руан» — «Монако»: когда матч Кубка Франции, во сколько начало, прогнозы и ставки

8 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Франции «Руан» — «Монако». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Букмекеры уверены, что матч «Руан» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

«Руан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице третьего по значимости дивизиона Франции. Отставание от занимающих места с четвёртого по шестое команд составляет четыре очка. Конкуренция очень высокая, так что «красным дьяволам» вряд ли удастся заполучить путёвку в Лигу 2.

Монегаски идут на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от занимающего третью строчку «Бреста» составляет одно очко. Красно-белые отлично начали сезон и некоторое время даже шли в лидерах, однако затем у Ади Хюттера сломались некоторые механизмы, что привело к спаду.