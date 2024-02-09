«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»: когда матч, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

9 февраля состоится матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало игры — в 18:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «народной команды» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «красных рыцарей» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекеры уверены, что матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

На текущих сборах «Шабаб Аль-Ахли» провёл две товарищеские встречи. В обеих результативными действиями отметился перспективный 22-летний бразильский нападающий Игор Жезус. В первом матче он записал на свой счёт шикарную результативную передачу, а во втором помог команде обыграть «Кайрат» (2:0), оформив дубль. Впрочем, это не помогло команде из Дубая обыграть «Ростов». Подопечные Валерия Карпина создали больше опасных моментов, подали больше угловых и в итоге одержали вполне закономерную победу — 3:1.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 09 февраля 2024, пятница. 18:45 МСК Шабаб Аль-Ахли Дубай, ОАЭ Не начался Спартак М Москва, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» тоже провёл два товарищеских матча на этих сборах. Сначала он победил «Торпедо» (3:2), а затем с разгромным счётом проиграл «Ростову» (0:3). Игра с жёлто-синими стала первой для Манфреда Угальде в составе красно-белых. В целом новичок оставил после себя приятное впечатление, но какие-либо выводы делать пока рано.