«Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Германии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Фрайбург».

Ставка: победа «Боруссии» за 1.58.

«Боруссия» борется за попадание в Лигу чемпионов, пропускает после возобновления чемпионата очень мало, и лишь в последнем туре они сыграли 0:0, хотя до этого побеждали и делали это крупно. Сейчас они играют дома, и совершать ошибки, терять очки будет недопустимо. Плюс Мален играет, плюс есть Мукоко и должен восстановиться Санчо, игрок экстра-класса.

«Фрайбург» также борется за еврокубки, команда на седьмом месте, но среди всех команд, которые борются за эти еврокубки, они пропустили больше всех, почти 35 мячей. И даже последние две игры тому пример, оба матча проиграли 1:3.

Так что думаю, что у «Фрайбурга» очень мало шансов против такой настроенной «Боруссии», которая допускать ошибку точно не будет, ведь на финишной прямой этого чемпионата это может сказаться. Они играют дома, «Боруссия» просто сильнее, поэтому это самая легкая ставка – победа «Боруссии», — сказал Гасилин.