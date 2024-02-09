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«Боруссия» Д — «Фрайбург»: когда матч, во сколько начало, прогнозы и ставки

«Боруссия» Д — «Фрайбург»: когда матч, во сколько начало, прогнозы и ставки
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9 января состоится матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шмелей» можно с коэффициентом 1.58. Успех «бразильцев из Брайсгау» оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.55. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.08. Если не забьют — коэффициент 1.43. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.61.

В этом сезоне дортмундская «Боруссия» не видится одним из претендентов на победу в чемпионате Германии. Однако дополнительную мотивацию ей даёт другой стимул — борьба за попадание в Лигу чемпионов. «Шмели» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Отрыв от идущего следом «Лейпцига» составляет одно очко.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
09 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Фрайбург
Фрайбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фрайбург», в свою очередь, по обыкновению располагается в верхней части турнирной таблицы Бундеслиги, но не участвует в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Для того чтобы составлять конкуренцию дортмундской «Боруссии» и другим командам, клубу не хватает ресурсов. «Бразильцы из Брайсгау» занимают седьмую строчку в таблице Бундеслиги. Отставание от «шмелей» составляет девять очков.

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