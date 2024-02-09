«Торпедо» — «Сочи»: во сколько начало матча КХЛ, какие ставки и коэффициенты

9 февраля состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.42, шансы сочинцев оценили коэффициентом 5.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.52.

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.31, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.04. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.24. Если сочинцы выиграют, сыграет коэффициент 4.07.

Подопечные Ларионова занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 71 очко. Клуб выиграл 33 из 60 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Нижегородцы хорошо выступают на своём льду. Они победили в 18 из 30 встреч на домашней арене.

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Подопечные Дмитрия Кокорева после 60 матчей набрали 47 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 30 встреч и одержали 11 побед. «Сочи» вряд ли попадёт в плей-офф.