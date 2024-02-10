Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Ла Лиги «Реал» — «Жирона»!

10 февраля состоится матч испанской Примеры «Реал» — «Жирона». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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«Реал» проиграл только 2 из 33 матчей во всех официальных турнирах, а также четыре раза сыграл вничью. Примечательно, что в обоих случаях он уступил в дерби проводящему отменный сезон «Атлетико» на «Цивитас Метрополитано» (1:3 в чемпионате Испании и 2:4 ДВ в Кубке страны).

Бело-красные уже стали главной сенсацией сезона. Своей красивой атакующей игрой они покорили многих. Каталонцы потерпели поражения только в 2 из 28 встреч во всех официальных турнирах, а также пять раз сыграли вничью. Уступили они как раз «Реалу» (0:3) в Ла Лиге и «Мальорке» (2:3) в Кубке Испании.

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