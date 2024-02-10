«Реал» Мадрид — «Жирона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Жирона».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.68.

«Реал» Мадрид примет дома «Жирону». Уверен, нас тут ждёт яркий футбол. Вряд ли команда Анчелотти сумеет в доминирующей манере разгромить соперника.

«Реал» в прошлом туре Ла Лиги потерял очки. В очередной встрече с «Атлетико» в этом сезоне клуб не сумел выиграть – 1:1. Хотя мадридцы смотрелись вполне достойно, учитывая, что травму прямо перед игрой получил Винисиус. В итоге длинная серия побед «сливочных» в Примере прервалась.

Но «Реалу» повезло – «Жирона» в прошлом туре испанского чемпионата тоже не сумела выиграть. Команда поделила очки с другим сильным соперником по Ла Лиге – с «Реалом Сосьедад» (0:0). Таким образом, в таблице противники сохранили свои позиции. Сейчас лидирует «Реал», он опережает «Жирону» только на два очка. «Барселона» с третьей позиции сильно отстает от них – на шесть и восемь баллов.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

Недавно «Жирона» проиграла впервые за долгое время. Произошло это в рамках Кубка Испании – 2:3 от не самого очевидного соперника, «Мальорки». Но «Реал» тоже отметился неудачей в этом турнире – 2:4 как раз от «Атлетико». Если говорить о других турнирах, то подопечные Анчелотти сумели добиться успеха в Суперкубке.

Обе команды страдают от большого количества травм. «Реал» так и вовсе потерял уже несколько основных защитников. К Алабе и Милитао в лазарете присоединился Рюдигер. Сейчас ещё и под вопросом участие Начо в матче.

Конечно, «Реалу» тяжело приходится со всеми своими травмами. Но клуб уже показал, что способен выигрывать почти в любой ситуации. Только «Атлетико» в этом сезоне давал равный бой «сливочным». Этот матч с «Жироной» слишком принципиален. Команда Анчелотти серьёзно на него настроится и выиграет в любом случае», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»