«Ливерпуль» — «Бёрнли»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

10 января состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бёрнли». Начало игры — в 18:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Бёрнли» не выигрывает пять последних матчей в АПЛ подряд. Он далёк от отличной формы. 8 из 13 очков команды в этом сезоне были набраны в гостях. Поэтому у «бордовых» есть надежда уцепиться хотя за ничейный результат на «Энфилде».

«Ливерпуль» очень плохо провёл свой последний матч с «Арсеналом». Это было всего лишь второе поражение подопечных Клоппа в этом сезоне, но оно может привести к тому, что они не выиграют титул чемпионов АПЛ. Поражение в игре с «канонирами» со счётом 1:3 привело к тому, что «Манчестер Сити» приблизился к первому месту на расстояние вытянутой руки. Он отстаёт на два очка, но у «красных» сыграно на один матч больше.

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