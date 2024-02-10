«Рома» — «Интер»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Серии А

10 февраля состоится матч Серии А «Рома» — «Интер». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Подопечные Даниэле Де Росси неплохо проводят этот сезон. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице в Серии А, набрав 38 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 11 встреч и завершил пять вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Рома» провела 12 игр, в которых одержала восемь побед.

«Интер» занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 22 встречах. «Нерадзурри» на выезде провели 11 матчей и одержали девять побед. Лаутаро Мартинес забил в этом сезоне чемпионата Италии 19 мячей и сделал два ассиста.

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