«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» – «Вильярреал» в 24-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Алавес» дома будет принимать «Вильярреал». «Алавес» прервал серию из четырёх матчей подряд без поражений в чемпионате: в последнем туре он уступил «Барселоне» — 1:3, хотя смотрелся весьма достойно. «Алавес» сейчас 12-й. «Вильярреал» недалеко — отстаёт на два очка, и у команды Марселино Гарсии Тораля 24 очка, при этом в последних пяти играх только одна победа, правда, над кем — над «Барселоной».

Здесь сложный матч для прогноза, но, скорее, буду отталкиваться от статистики, от тренда. В последних 10 личных встречах команды друг другу неизменно забивали. Мне бы хотелось, чтобы эта тенденция продолжилась, чтобы команды продолжили забивать друг другу, включая этот 24-й тур испанского чемпионата этого сезона. За «обе забьют» дают хороший коэффициент 1,8. Пробуем подловить статистически и в плане цифр этот матч, исходя из предыдущих историй противостояния этих команд», — сказал Генич.