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«Байер» — «Бавария»: ставка Сергея Дурасова на матч Бундеслиги

«Байер» — «Бавария»: ставка Сергея Дурасова на матч Бундеслиги
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.55.

«Для справки: «Бавария» не может обыграть «Байер» с сентября 2022 года. Есть мнение, что в случае победы «Байера» этот матч станет золотым. При всей гениальности Харри Кейна, нынешняя «Бавария» играет нестабильно, относительно самой себя в последние годы, и отыграть пять очков у такого «Байера», идущего без спада, не получится, но… всегда есть но.

Любая серия заканчивается, серия без поражений для Хаби Алонсо закончится в этом матче. Просто потому что это «Бавария». Спорим, что мюнхенцы после этой игры выйдут на первое место, а в концовке сгорят какому-нибудь «Фрайбургу» и отдадут чемпионство. И потом, такого кэфа на победу «Баварии» я не видел давно. П2 за 2,55. Надо брать», — приводит слова Дуракова «Всепроспорт».

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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