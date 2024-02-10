«Байер» — «Бавария»: ставка Сергея Дурасова на матч Бундеслиги

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.55.

«Для справки: «Бавария» не может обыграть «Байер» с сентября 2022 года. Есть мнение, что в случае победы «Байера» этот матч станет золотым. При всей гениальности Харри Кейна, нынешняя «Бавария» играет нестабильно, относительно самой себя в последние годы, и отыграть пять очков у такого «Байера», идущего без спада, не получится, но… всегда есть но.

Любая серия заканчивается, серия без поражений для Хаби Алонсо закончится в этом матче. Просто потому что это «Бавария». Спорим, что мюнхенцы после этой игры выйдут на первое место, а в концовке сгорят какому-нибудь «Фрайбургу» и отдадут чемпионство. И потом, такого кэфа на победу «Баварии» я не видел давно. П2 за 2,55. Надо брать», — приводит слова Дуракова «Всепроспорт».