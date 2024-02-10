«Рома» — «Интер»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 2.06.

«Рома» примет дома «Интер» в 24 туре итальянского чемпионата. Римляне после ухода Моуринью пока только выигрывали, они уже высоко поднялись в таблице. Я тут не настолько сильно уверен в победе миланцев.

Пока что «Рома» выступает очень неплохо. В трех последних турах Серии А после ухода Моуринью клуб только выигрывал. Хотя соперники за этот период у римлян были подходящими – 2:1 с «Вероной», 2:1 с «Салернитаной» и 4:0 с «Кальяри». Еще одну викторию теперь уже подопечные де Росси добыли в товарищеском матче с «Аль-Шабабом» (2:1).

Благодаря таким успехам, в чемпионате Италии «Рома» уже поднялась на пятое место. «Аталанта» с четвертой строчки обгоняет ее всего на балл. Правда, как у бергамасков, так и у преследователей римлян, не имеющих с ними большого разрыва, есть еще игра в запасе. Так что команде де Росси нужно продолжать и дальше выигрывать, чтобы иметь шанс на финиш высоко в таблице.

«Интер» же в прошлом туре победил в принципиальном матче. Клуб встречался со своим главным конкурентом в борьбе за лидерство – с «Ювентусом». Туринцы играли пассивно и больше старались контролировать ход встречи. Но подопечные Индзаги сейчас находятся в хорошей форме, особенно в атаке. Победа и досталась в итоге им – 1:0.

Таким образом, в таблице Серии А «Интер» сумел оторваться от преследователя – разрыв между ними теперь составляет четыре балла. Другие команды еще сильнее отстают от миланцев. В общем-то, это неудивительно, ведь команда Индзаги сейчас почти только выигрывает, редко играя вничью. Недавно коллектив добился успеха в Суперкубке Италии.

Да, «Интер» находится в хорошей форме, по делу претендует на Скудетто. Но легкой его победы я тут не жду. «Рома» «освободилась» после ухода Моуринью. Футболисты играют расслабленно, уверенно выигрывают и много забивают. Так что вряд ли команда Индзаги тут победит с сухим счетом», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».