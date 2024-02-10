«Ливерпуль» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.71.

«Ливерпуль» и «Бёрнли» сыграют в 24 туре АПЛ. «Красные» в прошлом туре уже потеряли очки и позволили «Ман Сити» приблизиться к себе. Так что сейчас у гостей просто нет никаких шансов.

Да, в прошлом туре тяжело пришлось «Ливерпулю». Они с «Арсеналом» уже в третий раз за небольшой период встречались, и в предыдущие разы «красные» были сильнее. Но Артета и его подопечные сделали выводы после неудач – на этот раз победили со счетом 3:1. Так что теперь подопечные Клоппа дали «Манчестер Сити» шанс себя опередить в таблице АПЛ – сейчас «горожане» отстают на два очка, имея матч в запасе.

Если рассматривать другие последние встречи «Ливерпуля», то он играл очень уверенно и громил соперников. Особенно активно начали выступать футболисты после новости об уходе Клоппа в конце сезона. Мерсисайдцы крупно обыграли «Норвич» в Кубке Англии (5:2) и «Челси» в АПЛ (4:1). А вот «Бернли» в последних встречах как раз терпел неудачи, много пропуская и иногда забивая. Так, команда сыграла вничью с «Фулхэмом» (2:2) и проиграла «Ман Сити» (1:3). До этого успехов подопечные Компани тоже давно не добывали – они идут на серии без побед из шести игр.

В Премьер-лиге у «Бёрнли» тяжелая ситуация. Клуб борется за выживание. И сейчас «бордовые» уже немного отстали от соперников выше – разрыв с «Эвертоном» и «Лутон Таун» составляет шесть и семь очков. Да, мотивация к борьбе у подопечных Компани есть. Но слишком уж часто они терпят неудачи. «Ливерпуль» же не может себе позволить второй раз подряд потерять очки. Да и его уровень намного выше», — приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».