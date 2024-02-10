«Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид – «Жирона».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.15.

«Реал» примет «Жирону», которую опережает на два очка. Всегда было противостояние Мадрида и Каталонии, но теперь против «Реала» не «Барселона», а «Жирона» Мичела, которая в этом сезоне играет просто прекрасно.

«Реал» отлично играет в последнее время, замечательно действует в обороне, даже несмотря на отсутствие некоторых игроков. Анчелотти умело распоряжается футболистами, которые у него есть в наличии. Кроме того, «Реал» играет дома против команды-выскочки, если уж откровенно.

Все-таки «Жирона» должна начать сбоить и отпустить немного вожжи. Митчел отметил, что есть задача финишировать в еврокубковой зоне. У «Жироны» есть все для этого. Есть отрыв от «Барселоны» в шесть очков, но конкурировать с «Реалом» сейчас очень сложно.

В первом круге на выезде «Реал» выиграл у «Жироны» со счетом 3:0. Нечто подобное жду и в этом матче. Мой прогноз на этот матч — победа «Реала» с форой (-1,5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».