Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Серии А «Милан» — «Наполи»!

11 февраля состоится матч Серии А «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Делай ставки и получай фрибет в размере 50% от депозита.

Подопечные Стефано Пиоли хорошо проводят этот сезон. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 15 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Милан» провёл 11 игр, в которых одержал восемь побед.

«Наполи» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков в 22 встречах. «Партенопейцы» на выезде провели 11 матчей и одержали пять побед. Лучший бомбардир клуба Виктор Осимхен забил в этом сезоне чемпионата Италии семь мячей и сделал два ассиста. Он всё ещё находится в сборной.

Регистрируйся и получи фрибет от БЕТСИТИ до 100 000 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»