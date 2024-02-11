«Астон Вилла» — «МЮ»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

11 февраля состоится матч АПЛ «Астон Вилла» — «МЮ». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Львы» отлично проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 14 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Астон Вилла» провела 11 игр, в которых одержала девять побед.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков в 23 встречах. Он на выезде провёл 11 матчей и одержал пять побед.

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