СКА — «Сочи»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу КХЛ

11 февраля состоится матч КХЛ СКА — «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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СКА впервые сыграет на новой арене вместимостью 21 500 зрителей. Команда Романа Ротенберга лидирует в турнирной таблице Западной конференции, опережая на одно очко ближайшего соперника. СКА выиграл шесть матчей из последних семи.

Сочинцы идут на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф. Команда выиграла две из последних своих пяти встреч.

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