«Металлург» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.00.

«И те и другие имели небольшую паузу перед очной встречей. Так, команда Андрея Разина свой последний матч провела 6 февраля, когда «металлурги» у себя дома разгромили «Адмирал» из Владивостока – 5:1. Никита Михайлис, Никита Гребёнкин, Роман Канцеров, Павел Акользин, Максим Карпов, Данила Юров – у Разина по-прежнему лидером может стать любой игрок основы. Поэтому «Магнитка» и лидирует не только на «Востоке», но и во всей лиге – 86 очков в 61 матче.

«Динамо» тоже играло во вторник дома. И одолело «Автомобилист» из Екатеринбурга – 5:3. Даже без Седрика Пакетта, который может не выйти на лёд и в воскресенье. Зато Джордан Уил сделал хет-трик, а Никита Гусев установил клубный рекорд результативности за сезон. Подопечные Алексея Кудашова пока идут третьими на Западе, имея в своём активе 82 очка в 60 матчах. И, конечно же, бело-голубые могут подняться и повыше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На старте сезона команды играли в Москве, и «Металлург» тогда был сильнее – 5:3. Сейчас игра будет тоже открытой, с большим количеством шайб, без дополнительного времени, а победят хозяева», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».