«Вест Хэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.89.

«Вест Хэм» и «Арсенал» сыграют в 24-м туре английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» зачастили с неудачами. Так что команда Артеты тут точно победит, я думаю.

«Вест Хэм», конечно, находится в небольшом кризисе. Уже в шести встречах во всех турнирах клуб не знает побед. Причём подопечные Мойеса за этот период теряли очки а матчах не с такими сложными соперниками – 0:0 с «Брайтоном», 1:1 и 0:1 с «Бристоль Сити», 2:2 с «Шеффилд Юнайтед» и 1:1 с «Борнмутом». В прошлом туре АПЛ «Вест Хэм» играл с «Манчестер Юнайтед», который тоже находится не в лучшей форме. Однако «красные дьяволы» без проблем разгромили противника – 3:0.

«Вест Хэм» с 36 очками располагается в таблице АПЛ уже на седьмом месте. Противники из топ-5 отрываются от «молотобойцев» на восемь и более баллов. А вот «Арсенал» всё ещё находится в разгаре борьбы за лидерство. С 49 баллами клуб идёт на третьем месте. «Ман Сити», имеющий на один матч меньше, опережает «канониров» только по дополнительным параметрам. «Ливерпуль» обгоняет их обоих на два балла. Так что команда Артеты сейчас старается только выигрывать.

В начале года «Арсенал» вышел на небольшую серию без побед. Она прервалась после небольшого перерыва – разгромные 5:0 с «Кристал Пэлас», затем 2:1 с «Ноттингем Форест». После этого у «пушкарей» была игра с «Ливерпулем». «Красные» уже несколько раз добивались успеха в играх с подопечными Артеты. Но на этот раз «Арсенал» взял реванш – выиграл 3:1. Помогли ошибки в обороне противника.

Особенно после последнего тура АПЛ стало ясно, что в довольно хорошей форме находится «Арсенал». Клуб сумел обыграть лидера чемпионата, ловил его на ошибках. «Вест Хэм» как раз только теряет очки. Сейчас у него вряд ли получится выиграть или даже вничью сыграть», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».