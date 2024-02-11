«Барселона» — «Гранада»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Барселона» — «Гранада».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.00.

«Барселона» примет дома «Гранаду» в очередном туре Примеры. Уверен, каталонцы тут без особого сопротивления наберут три очка.

«Барселона» без особых проблем выиграла в обоих матчах Ла Лиги после новости о том, что Хави уйдёт из клуба в конце сезона. С другой стороны, соперники за этот период у каталонцев были не из самых сложных – 1:0 с «Осасуной» и 3:1 с «Алавесом». А вот до этого сине-гранатовые как раз не сумели справиться с сильными командами – 2:4 с «Атлетиком» в Кубке и 3:5 с «Вильярреалом» в Ла Лиге.

В чемпионате Испании «Барса» всё ещё идёт высоко – на третьем месте. Из-за нескольких неудач «Жироны» разрыв между второй и третьей строчкой сократился – составляет шесть очков. Уже появились новости, что команда Хави намерена в ближайшее время опередить соперника. Посмотрим, получится ли, пока что в обороне клуб испытывает проблемы – пропустил за 23 тура больше всех в топ-10 Примеры.

Но если сравнивать с «Барселоной», то у «Гранады» дела идут в несколько раз хуже. За несколько месяцев клуб добыл всего лишь одну победу – 2:0 с «Кадисом». Почти во всех остальных недавних играх подопечные Александера Медина проигрывали. В таблице Примеры они располагаются на 19-й строчке в зоне вылета. Отставание от соперников выше уже составляет пять и восемь очков. Не думаю, что в ближайшее время «Гранада» улучшит своё положение в лиге.

Конечно, определённые проблемы у «Барселоны» есть. Теперь ещё и добавился вопрос с новым тренером. Но в данном матче каталонцы обязаны громить соперника. «Гранада» часто уступает и менее сильным соперникам. Так что сине-гранатовые тут точно сумеют выиграть с отрывом в счёте, я уверен», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».