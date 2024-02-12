«Локомотив» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.10.

Железнодорожники, несмотря на поражение от «Северстали» в субботу в дополнительном периоде (2:3), догнали СКА в турнирной таблице Западной конференции. Сейчас у ярославцев и питерцев по 85 очков. Но у волжан на игру больше: 62 против 61.

«Спартак» же вновь в огне. В субботу красно-белые выиграли в Астане — 4:1. И в этой игре произошло примечательное событие. Николай Голдобин ещё не сыграл полный сезон за московский «Спартак», но уже вписал своё имя в историю клуба. Сначала он переписывал рекорд клуба КХЛ по голам и очкам, затем принялся за чемпионаты России, а в субботу побил рекорд в истории, которая включает в себя и чемпионаты СССР. В игре с «Барысом» Голдобин набрал 2 (1+1) очка и увеличил свой лицевой счёт до 72 (35+37) баллов. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который в сезоне 1981/1982 набрал 71 (43+28) результативный балл.

И москвичи набрали 82 очка в тех же 62 матчах. И почему бы команде Алексея Жамнова не подпереть подопечных Игоря Никитина?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне ярославцы выиграли у столичной команды все три матча. В том числе у себя на льду 21 ноября — 2:1.

Сейчас у красно-белых есть отличный шанс взять верх. Они и победят. Возможно, за пределами трёх периодов», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».