«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, какие прогнозы и ставки

12 февраля состоится матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.94, шансы москвичей оценили коэффициентом 3.38. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.90.

Аналитики считают, что встреча «Локомотив» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ставки на победу ярославцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.56. Если москвичи выиграют матч, сыграет коэффициент 2.43.

Подопечные Жамнова занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка. Клуб выиграл 37 из 62 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Москвичи неплохо выступают на выезде. Они победили в 16 из 32 гостевых встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» проиграл две последние встречи — «Адмиралу» (1:2) и «Северстали» (2:3 Б).