Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал»!

13 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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В последних шести турах в чемпионате Германии «Лейпциг» победил только располагающийся неподалёку от зоны вылета «Унион» (2:0). Также он сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и «Аугсбургом» (2:2). Уступил клуб франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1), «Байеру» (2:3) и «Штутгарту» (2:5).

В результате «красные быки» спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающей четвёртое место дортмундской «Боруссии» составляет три очка. Кроме того, подопечные Марко Розе вылетели из Кубка Германии, уступив на стадии 1/16 финала «Вольфсбургу» (0:1).

«Реал», в свою очередь, проиграл только 2 из 34 матчей во всех официальных турнирах. Ничьих при этом было всего четыре. Также стоит отметить, что оба поражения «сливочные» потерпели в дерби с проводящим отменный сезон «Атлетико» на «Цивитас Метрополитано» (1:3 в чемпионате Испании и 2:4 ДВ – в Кубке страны).

Разгромив в матче последнего тура Примеры «Жирону» (4:0), подопечные Карло Анчелотти уверенно закрепились на первом месте в турнирной таблице первенства. Отставание от догоняющих их каталонцев составляет пять очков.

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