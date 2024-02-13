«Лейпциг» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.20.

«Мадридский «Реал» традиционно считается одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. На групповой стадии он не оставил шансов ни одному сопернику. Даже в уже ничего не значащем матче «сливочные» разобрались на выезде с «Унион Берлин». А в первом матче плей-офф ЛЧ они точно постараются выбить себе нужный результат, чтобы уже думать о своем следующем сопернике по турниру.

«Лейпциг», в свою очередь, вторым запрыгнул в плей-офф ЛЧ вслед за «Манчестер Сити», и уже один этот факт говорит о том, кто здесь фаворит, хотя немцы и играют дома. В родных стенах в битвах с топовыми соперниками, кстати, «Лейпциг» играет не столь уверенно, и частенько игры завершаются не в их пользу: то ничьи, то поражения. Взять, например, встречи с «Сити», «Баварией» и «Байером». И на этот раз хозяевам будет очень сложно вырвать победу.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!



В очных матчах «Реал» и «Лейпциг» пересекались в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, и тогда команды обменялись победами. Но это был групповой этап, и обе команды прекрасно понимали, что они выйдут в плей-офф. Соответственно, такого ажиотажа, как в преддверии нынешней битвы, тогда и близко не было.

Мадрид — это всегда Мадрид. Тем более, он в выходные обыграл ту команду, которая долго лидировала и претендовала на титул. Они просто разорвали «Жирону» и поставили ее на место. Жалко. Другое дело, что «Лейпциг» играет дома, и у них тоже неплохая команда. Они могут преподнести сюрприз. Но все-таки думаю, что тут будет победа «Реала», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»