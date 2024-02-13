«Лейпциг» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Вернулась Лига чемпионов. Не знаю, радовался ли «Лейпциг», когда узнал, что будет играть с «Реалом», а вот мадридцы точно довольны таким соперником.

С «Лейпцигом» «Реал» уже играл и даже уступал на выезде, но то было в групповой стадии и тот матч особого значения турнирного не имел. Сейчас ситуация несколько иная, так как «Реал» в большом порядке. Он очень круто сейчас играет, даже несмотря на обилие травм и проблемы в центре обороны. Мадридцы действуют максимально собранно и сконцентрированно, а матч с «Жироной» тому явное подтверждение.

В потрясающей форме находится вся команда, и особенно Винисиус. Думаю, все видели, что он творил с защитниками «Жироны», обыгрывая их один в один. Если бы Консело реализовал пенальти, то «Жирона» бы с пятеркой голов уехала из Мадрида.

«Лейпциг» последний матч в Германии сыграл вничью 2:2. Дела у команды явно складываются не лучшим образом. До этого удалось выиграть, но несколькими матчами ранее были поражения. «Лейпциг» не очень надежно играет в обороне. Учитывая нынешнюю форму «Реала», я думаю, что немецкий клуб пропустит. Но «Лейпциг» хорош на стандартах и играет дома, а на своем поле обычно эта команда забивает.

Мне на этот матч нравится ставка обе забьют. Коэффициент не очень жирный, но для первого матча пойдет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».