«Лейпциг» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 2.27.

«Матч Лиги чемпионов, довольно интересный. У «Лейпцига» есть в активе победа над «Реалом» на групповой стадии в домашнем матче. Но в последнее время был некоторый кризис. В принципе они сумели его преодолеть и прервали серию из трёх поражений, но сильно уверенными в себе я бы игроков немецкого клуба сейчас не назвал.

Мне кажется, что «Реал» выглядит гораздо лучше. Победа над «Жироной» позволила довести отрыв в лиге до пяти очков. И «Реал» сейчас может совершенно спокойно сразу делать ставку на Лигу чемпионов. Да, возможно, они не приедут обязательно побеждать, но мне кажется, что шансы на их победу достаточно велики. Просто «Лейпциг» может не выдержать 90 минут в максимально сконцентрированном состоянии. Не сможет он держаться в обороне как следует. Поэтому 2.27 на чистую победу мадридского «Реала» мне очень нравится в этой ситуации», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».