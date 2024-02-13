«Лейпциг» – «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.23.

«Лейпциг» неудачно играет в этом сезоне. И при этом команда еще имеет шанс попасть в тройку. Такой, я бы сказал, неоднозначный сезон у команды. А вот «Реал» — хорош. Последний матч с «Жироной» это доказал. И, несмотря на то что команда потеряла на 2-3 недели Беллингема, у Анчелотти стоит максимальная задача, а скамейка у «Реала» длинная, замену найдут.

В предстоящем матче «Реал» добьется победы, при этом, думаю «Лейпциг» будет много атаковать, ребята будут стараться хорошо сыграть перед своими зрителями. У мадридцев есть быстрые игроки — Родриго, Винисиус. Они могут «сделать погоду».

Так что «Реал» в первой встрече должен победить, чтобы не откладывать решение вопроса на вторую встречу. Хотя все равно все будет решаться в двухматчевом противостоянии. И второй матч, как мы всегда говорим, он все равно самый важный, но от первой игры тоже зависит очень многое. Помимо того, что «Реал» сильнее, у него есть и еще одно преимущество — первый матч он играет на выезде. Победа «Реала», — приводит слова Семшова «Всепроспорт».