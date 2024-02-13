«Лейпциг» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Германии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 2.24.

«Лейпциг» примет дома «Реал» Мадрид в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, гости добудут тут победу, пусть она и не достанется им легко.

В последних турах Ла Лиги у «Реала» были топовые соперники. Сперва клуб провёл очередное мадридское дерби, в котором в третий раз за сезон не сумел выиграть – 1:1. С учётом того, что до этого «Атлетико» выиграл у «сливочных» два из трёх матчей, ничья является ещё не таким плохим результатом. А вот в прошлом туре Примеры «Реал» разгромил своего главного конкурента по таблице – 4:0 с «Жироной».

Самое удивительное, что «Реал» испытывает проблемы с составом, много травмированных у мадридцев, особенно в линии обороны. Но, даже постоянно меняя защитников, Анчелотти и его штаб умудряются выигрывать матчи.

В групповом этапе ЛЧ у «Королевской команды» проблем не было. Во всех шести турах испанцы выиграли, в том числе у главного конкурента по квартету – у «Наполи» (4:2 и 3:2). А вот «Лейпциг» финишировал в своей группе только вторым. Но в главных соперниках у него был «Ман Сити». А вот уже с «Янг Бойз» и с «Црвеной Звездой» представитель Германии сумел разобраться.

Но вот в Бундеслиге дела у «Лейпцига» обстоят не так хорошо. Недавно клуб даже шёл на серии поражений. В таблице «РБ» опустился на пятое место – от лидеров он уже довольно сильно отстаёт.

Да, «Реалу» тяжело играть, постоянно меняя состав защитников. Но клуб справляется, всё-таки класс игроков очень высокий. Помогают команде «нестареющие» Модрич и Кросс. Так что с «Лейпцигом» мы, может быть, разгрома и не увидим. Гости сыграют в закрытый футбол, забивая на контратаках. Победу представитель Ла Лиги тут в любом случае заберёт», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».