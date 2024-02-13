«Автомобилист» – «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.75.

«Динамо» и «Автомобилист» сыграют между собой во второй раз за неделю. На этот раз в Екатеринбурге.

В Москве бело-голубые победили 5:3 с хет-триком Джордана Уила. Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек сделали тогда всё, что могли. После этого подопечные Алексея Кудашова играли на выезде с магнитогорским «Металлургом» и обыграли хозяев по буллитам 4:3. Причём все шайбы у москвичей забросили россияне Артём Ильенко, Илья Каблуков, Дмитрий Рашевский. А зачётную попытку выполнил Никита Гусев. Теперь у «динамовцев» 84 очка после 61 матча и третье место на «Западе». И шансы подняться чуть выше.

Ну а «Автомобилист» сейчас пятый на «Востоке» — 73 очка в 62 поединках. И команда из Екатеринбурга продолжает бороться за место в «четвёрке» своей Конференции. С той самой игры 6 февраля, когда уральцы уступили в Петровском парке, команда Николая Заварухина согласно воле календаря, копила силу и энергию. В том числе и для того, чтобы взять реванш.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Столичный клуб после игры в Магнитогорске будет, конечно, в приподнятом настроении, но силы не беспредельны и «Автомобилист» сумеет этим воспользоваться. Хозяева выиграют в основное время», — приводит слова Плющева «Всепроспорт».