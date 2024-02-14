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«Лацио» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

«Лацио» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Лацио» – «Бавария».

Ставка: ничья за 4.10.

«На мой взгляд, две довольно равные по классу команды, хотя после разгромного поражения от «Байера» (0:3) в чемпионате Германии в минувший уикенд игроки «Баварии» находятся явно не в лучшем психологическом состоянии. Видел этот матч и могу сказать, что «Бавария» уступила, что называется, без вариантов – по всем статьям. Крупная неудача плюс ещё много травмированных, а в связи с этим и игра не клеится. В нынешнем состоянии «Бавария» явно не претендент на Лигу чемпионов в этом сезоне. Но немцы всё же постараются зайти как можно дальше.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лацио» тоже неравнозначный сезон проводит, то выдаст хороший матч и выиграет, то проиграет, казалось бы, тому, кому это практически невозможно. Сложно предсказать что будет в итоге в двухматчевом противостоянии, но в этой игре я поставлю на ничью. Обе команды не так хороши нынче в атаке, и я не удивлюсь, если никто из них не сможет отличиться. Моя ставка – ничья», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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