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«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.30.

«Думаю, что здесь игра вряд ли получится зрелищной. «ПСЖ» не представляет из себя действительно грозную силу, и даже в матчах, когда им противостоят сильно уступающие в классе соперники, мощной, слаженной игры от парижан увидеть не приходилось. Как обычно, будут полагаться на своих лидеров, на то, что удастся сотворить Мбаппе.

«Сосьедад», если бы не его такая не самая убедительная форма в первую очередь по части игры впереди, можно было бы здесь ловить сенсацию. Но всего 3 забитых мяча у басков в последних 8 играх. Понятно, это во многом связано с кадровыми проблемами, с травмами и с тем, что Кубо отъезжал на Кубок Азии. Но по части организации игры там никаких претензий нет и быть не может. Думаю, здесь «Реал Сосьедад» будет уверенно действовать, до минимума сократит количество опасностей у своих ворот. В общем, здесь не стоит ждать града голов», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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