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«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Париже
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.68.

«Реал Сосьедад»не забивает уже в четырех матчах подряд, и это совсем не годится для данной команды. Трижды сыграли в нулевую ничью в этих встречах. Но будет ли «Реал Сосьедад» пытаться заморозить игру соперника? Вполне этого не исключаю. Для испанского клуба участие в плей-офф Лиги чемпионов является новым опытом, а вот у «ПСЖ» собраны такие тузы, как, например, Килиан Мбаппе.

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«ПСЖ» будет проводить первый матч дома, поэтому парижанам нужно добиваться результата. Их главный тренер Луис Энрике знает, как «Реал Сосьедад» играл с тем же «Интером». У парижан все хорошо во внутреннем чемпионате, поэтому главная задача — выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Хозяева справедливо идут фаворитами и должны добиваться успеха на своем поле», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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