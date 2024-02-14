«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья за 3.95.

«Реал Сосьедад» — сильный представитель Ла Лиги. Клуб играет в яркий футбол, часто доставляет проблем соперникам. Хотя стоит признать, что сейчас бело-голубые находятся далеко не в лучшем состоянии. В четырёх последних матчах коллектив не выигрывал – три из них он и вовсе завершил нулевой ничьей. Хотя 0:0 с «Жироной», борющейся за лидерство, трудно назвать неудачей.

Группа в ЛЧ у «Сосьедада» была не самая простая. Помимо «Интера», ему противостояли «Бенфика» и «Зальцбург». Но подопечные Иманола Альгуасиля справились и, в общем-то, показали себя довольно хорошо. Они финишировали вторыми, только по дополнительным параметрам уступив миланцам.

А вот у «ПСЖ» был очень увлекательный путь в групповом этапе. Квартет команде достался очень трудный, все соперники рассчитывали на выход в плей-офф ЛЧ – «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». И команды не подвели фанатов – интрига сохранялась до последнего тура. Благодаря победе «Милана» над «Ньюкаслом» парижане всё-таки финишировали вторыми в группе.

В Лиге 1 команда Луиса Энрике занимает привычное для себя первое место. Хотя совсем уж безупречно она не выступает – недавно потеряла очки с «Брестом» (2:2). Да и довольно часто «ПСЖ» даёт соперникам забить себе – пропускает уже в пяти матчах кряду.

Я тут верю в сенсацию. Может быть, победу «Реал Сосьедад» сейчас и не добудет. Но вничью представитель Ла Лиги вполне может сыграть. В групповом этапе «ПСЖ» допускал слишком много ошибок, даже мог не выйти в плей-офф ЛЧ. Подопечные Альгуасиля тоже не лучшим образом провели последние матчи. Но я думаю, это только сильнее их мотивирует на подвиг в Париже», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».