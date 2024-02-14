«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.70.

«К матчу приковано большое внимание, в большинстве своём из-за того, что за «Реал» выступает наш футболист — Захарян. «ПСЖ» дома играет, все мы прекрасно знаем Мбаппе, который может сотворить голы. Французы набрали неплохой ход, в своём чемпионате у них фактически нет конкурентов. Сейчас ходит много разговоров относительно будущего команды — перейдёт ли Мбаппе в «Реал» или нет. Что будет с «ПСЖ» по окончании сезона, никто не знает. Ещё может уйти Луис Энрике. Задача, наверное, как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я думаю, что это тоже не основной претендент на титул.

В следующий раунд французы должны проходить. Уровень самих игроков, команды несколько выше, чем у испанцев. Чтобы выходить дальше – необходимо в домашнем матче побеждать. Мой прогноз – победа «ПСЖ», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».