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«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: прогноз Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.70.

«К матчу приковано большое внимание, в большинстве своём из-за того, что за «Реал» выступает наш футболист — Захарян. «ПСЖ» дома играет, все мы прекрасно знаем Мбаппе, который может сотворить голы. Французы набрали неплохой ход, в своём чемпионате у них фактически нет конкурентов. Сейчас ходит много разговоров относительно будущего команды — перейдёт ли Мбаппе в «Реал» или нет. Что будет с «ПСЖ» по окончании сезона, никто не знает. Ещё может уйти Луис Энрике. Задача, наверное, как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я думаю, что это тоже не основной претендент на титул.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующий раунд французы должны проходить. Уровень самих игроков, команды несколько выше, чем у испанцев. Чтобы выходить дальше – необходимо в домашнем матче побеждать. Мой прогноз – победа «ПСЖ», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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