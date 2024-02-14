«Лацио» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 1.5 за 1.98.

«Лацио» и «Бавария» встретятся в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Мюнхенцы получили на выходных разгромное поражение от «Байера» в рамках борьбы за чемпионство, от своего прямого конкурента. Конечно, это болезненное и неприятное поражение, но поражение абсолютно по делу. «Байер» был просто лучше, он впервые в сезоне подстроился под соперника, а не стремился доминировать. Команда Алонсо отдавала «Баварии» мяч, а она уже по традиции в этом сезоне не знала, что с ним делать. Мюнхенцы в позиционных атаках ничего не создавали, это их системная уже проблема.

«Бавария» стала контратакующей командой. В позиционных атаках коллектив мало моментов создаёт, и эта проблема сопровождает его весь сезон. Есть матчи, в которых мяч просто до Кейна не доходит. Есть матчи, в которых закрывают грамотно атакующую группу игроков «Баварии», и часто она просто рассчитывает на индивидуальные качества своих исполнителей, того же Зане, например, Мусиалу. Кейн тоже участвует в организации атакующей игры, он не просто стоит и ждёт мяч штрафной. Это не такой нападающий.

«Лацио» в этом сезоне стал закрытой командой. Тут уже и близко нет никакого «Саррибола», о котором раньше все говорили применительно больше к работе тренера в «Наполи». Римляне могут закрыться, сейчас это незрелищная команда. Объективно говоря, при всех проблемах «Баварии» «Лацио» всё-таки, наверное, команда не такого масштаба и уровня. Задачи у нее точно не такие ставятся, в сравнении с мюнхенцами.

«Бавария» здесь явно фаворит. Она после разгромного поражения в чемпионате мотивирована. Естественно, команда Тухеля должна реагировать на такое поражение. Это очень нужно сейчас и тренеру, потому что из Кубка команда уже вылетела, в чемпионате отстаёт от лидера на пять очков. Как бы этот отрыв ещё и не увеличился в ближайших турах. Пока остаётся Лига чемпионов. Для Тухеля, получается, каждый раунд, каждый матч может тоже стать решающим. Руководство его работой недовольно, игрой «Баварии» недовольно, даже когда она выигрывает.

Поэтому, я думаю, «Бавария» должна реагировать и, возможно, за счёт индивидуальных качеств своих исполнителей она своё возьмёт. Я бы взял такую ставку. Мне кажется, «Бавария», опять же при всех своих проблемах, реагируя на неудачу в чемпионате, должна обыгрывать «Лацио». Мой прогноз — победа «Баварии» и общий тотал голов больше 1.5», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».