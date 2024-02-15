«Шахтёр» — «Марсель»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» Донецк — «Марсель».

Ставка: победа «Марселя» за 2.30.

«Шахтёр» вылетел из Лиги чемпионов, где неплохо смотрелся на фоне «Барселоны» и «Порту». «Горняки» вполне могли претендовать и на выход в плей-офф ЛЧ, обыграв «Барсу», но сами всё запороли, проиграв в перестрелке с «Порту» 3:5. В итоге именно португальцы и вырвали вторую путёвку из группы.

Тем не менее в важных матчах «горняки» уступают соперникам. Так было в том самом сражении с португальцами. Кроме того, и в национальном чемпионате «Шахтёр» выступает не лучшим образом, сенсационно занимая четвёртую строчку. А ещё здесь может сказаться факт отсутствия игрового тонуса, учитывая, что в официальных матчах команда не играет с середины декабря.

«Марсель» же как раз находится в игровом тонусе, пусть и не в самом лучшем. Но его вполне должно хватать на битву с «Шахтёром». Последние результаты провансальцев не особо радуют, да и место в турнирной таблице (восьмое) о многом говорит. Однако в еврокубках обычно дела у французов получше. Тем более, в гостях. Лишь один матч провансальцы проиграли на выезде, а в двух последних битвах набрали четыре очка из шести возможных. Поэтому при должном настрое особых проблем в битве с «Шахтером» у марсельцев возникнуть не должно.

Думаю, что в матче «Шахтёра» и «Марселя» трудно что-либо спрогнозировать, потому что о «горняках» мы вообще ничего не знаем, не видим, не слышим, где-то играют, где-то готовятся. Но я думаю, что здесь «Марсель» является фаворитом, небольшим, но фаворитом. Считаю, что здесь 55% на 45% в пользу французов. Тем более ответная игра пройдёт у них дома», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».