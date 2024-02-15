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«Шахтёр» — «Марсель»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы 15 февраля

«Шахтёр» — «Марсель»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы 15 февраля
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель».

Ставка: победа «Марселя» за 2.27.

«Донецкий «Шахтёр» в 1/16 Лиги Европы встречается с марсельским «Олимпиком». Как мы прекрасно знаем, «Шахтёр» будет проводить матч в Германии на «Фолькспаркштадионе». Они не играли ещё официальных матчей в этой части сезона. И вообще, даже в контрольных результатах «Шахтёр» не всегда был убедителен.

«Марсель» не выигрывает в последних пяти матчах, но мне всё-таки его шансы на победу представляются, наверное, более весомыми. Во-первых, плей-офф. Во-вторых, благодаря выступлению в Лиге чемпионов «Шахтёр» вряд ли кто-то будет недооценивать. В-третьих, у «Олимпика» достаточно много опытных игроков, которые должны понимать, как играть с соперником, не имеющим достойной игровой практики, не вошедшим толком в сезон.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что я не очень верю в перспективы «Шахтёра». Думаю, что Марсель должен выиграть, может быть, и минимально, но надо одержать победу на таком выезде, дабы предрешить судьбу двухматчевого противостояния. 2.27 – так оценивается чистая победа марсельского «Олимпика», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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