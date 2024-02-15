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«Шахтёр» — «Марсель»: прогноз Егора Титова на матч плей-офф Лиги Европы

«Шахтёр» — «Марсель»: прогноз Егора Титова на матч плей-офф Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Марсель» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: «Марсель» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«Главная проблема для «Шахтёра» — отсутствие игровой практики в официальных матчах. В чемпионате перерыв продолжается. По-разному складывались контрольные встречи – были и победы, и ничьи, и поражения. Вообще, многовато пропускали.

У «Марселя» сейчас тоже не лучшая полоса, в последний раз выигрывали 7 января в кубковом матче у соперника, о котором я впервые слышу. В чемпионате в новом году не побеждали. Гаттузо эту команду возглавляет. Честно говоря, не вижу никакого почерка у его команд, так происходит из раза в раз, но его зовут.

Для «Марселя» хорошо, что вернулся ключевой защитник с Кубка Африки. Это позволит более надёжно сыграть от обороны. Посмотрят, что предложит «Шахтёр», любящий играть от себя. Сами французы будут делать ставку на домашнюю встречу.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предлагаю поставить на непоражение «Марселя» при тотале меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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