«Шахтёр» — «Марсель»: прогноз Егора Титова на матч плей-офф Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Марсель» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: «Марсель» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«Главная проблема для «Шахтёра» — отсутствие игровой практики в официальных матчах. В чемпионате перерыв продолжается. По-разному складывались контрольные встречи – были и победы, и ничьи, и поражения. Вообще, многовато пропускали.

У «Марселя» сейчас тоже не лучшая полоса, в последний раз выигрывали 7 января в кубковом матче у соперника, о котором я впервые слышу. В чемпионате в новом году не побеждали. Гаттузо эту команду возглавляет. Честно говоря, не вижу никакого почерка у его команд, так происходит из раза в раз, но его зовут.

Для «Марселя» хорошо, что вернулся ключевой защитник с Кубка Африки. Это позволит более надёжно сыграть от обороны. Посмотрят, что предложит «Шахтёр», любящий играть от себя. Сами французы будут делать ставку на домашнюю встречу.

Предлагаю поставить на непоражение «Марселя» при тотале меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».