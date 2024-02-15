«Шахтёр» — «Марсель»: прогноз Тимура Журавеля на встречу Лиги Европы

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Марсель».
Ставка: победа «Шахтёра» за 3.28.
«Обсудим матч Лиги Европы, в котором «Шахтёр» сыграет с «Марселем». Тяжёлый матч, так как у «Шахтёра» пока только товарищеские игры, а у «Марселя» идёт чемпионат и дела пока не очень хороши.
В данной ситуации я бы отдавал предпочтение «Шахтёру». Да, у него нейтральное поле, да, у него нет соревновательных матчей. Но мне кажется, что «Шахтёр» всегда в еврокубках ловит такое настроение и показывает агрессивную манеру футбола.
Против такого кризисного «Марселя» такое может сработать. Я бы ставил на чистую победу «Шахтёра» или же 1Х и ТМ 2.5. Если «Шахтёр», пусть и в формально домашнем матче, не добудет победу, то на «Велодроме» будет очень сложно», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».
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