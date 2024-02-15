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«Локомотив» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.32.

«Локомотив» после чувствительного фиаско от «Спартака» (1:5) примет у себя на льду ещё одну столичную команду.

Только вот ЦСКА сейчас совсем не образец стабильности, но всё равно яркий раздражитель. Тем более для команды, которую возглавляет Игорь Никитин. К тому же красно-синие выиграли два своих последних выездных матча. В Балашихе был обыгран «Витязь» — 5:1, а в Мытищах — «Куньлунь Ред Стар» — 4:2. Эти победы вряд ли помогут подопечным Сергея Фёдорова, который уже выздоровел и приступил к своим обязанностям, подняться выше седьмого места в Западной конференции. Но всё же Максим Соркин, Андрей Светлаков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачёв, Даррен Диц и компания точно сбросили с себя тяжёлый груз ответственности со своих плеч после серии поражений. И на ярославский лёд столичные хоккеисты выйдут без всякой нервотрёпки. Другой вопрос, что железнодорожники будут рвать и метать перед своими зрителями за 1:5 от «Спартака» и против ЦСКА. С одной стороны, волжанам, да и армейцам тоже не нужно выгрызать результат в предстоящей игре, а с другой — вышеуказанные резоны есть, и от них гостям будет очень сложно отбиться.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» одолеет ЦСКА, не выходя за пределы трёх периодов», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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