«Аякс» — «Будё-Глимт»: прогноз Егора Титова на матч Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аякс» – «Будё-Глимт» в 1/16 финала Лиги конференций сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Аякса» и ТБ 2.5 за 2.00.

«Аякс» этот сезон проваливает. Сейчас удалось хотя бы до пятого места подняться, но в последнем матче уступили «Херенвену» — 2:3. Не забить этому «Аяксу» очень сложно. Команда вообще практически без опыта. Наверное, суммарного опыта у норвежского клуба побольше, он постоянно участвует в еврокубках, был в плей-офф. А состав там не меняется так же, как у амстердамцев.

Очень жаль, что наш вратарь Никита Хайкин не сможет сыграть. У него травма. И это как раз главная проблема «Будё-Глимт». Сменщик Хайкина серьёзно уступает ему в классе. А «Аякс» любым составом будет атаковать, искать счастья у чужих ворот. Нагрузка на вратаря будет большой.

Поставлю на победу «Аякса» и тотал больше 2.5. Наверняка хозяева пропустят, но забьют побольше. В любом случае уверен, что судьба противостояния решится в холодной Норвегии. Там «Аякс» ждёт тяжелейший матч», — приводит слова Титова «РБ Спорт».