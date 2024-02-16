«Сочи» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.71.

«14 февраля здесь же, на берегу Чёрного моря хозяева, которые на выход в плей-офф уже давно не претендуют, взяли и обыграли нижегородскую команду 3:2. И у подопечных Дмитрия Кокорева стало всего лишь 49 очков после 63 матчей. Николай Чебыкин, Денис Сероус и Тимур Хафизов забросили в ворота гостей по шайбе. Те ответили голами Денниса Яна и дебютным в карьере на уровне КХЛ взятием ворот Арсения Варлакова. Формально, да и фактически тоже команда Игоря Ларионова продолжает бороться за пятое место в Западной конференции, сочинцы идут девятыми.

Естественно, что торпедовцы будут настроены на реванш, но и сами черноморцы постараются поддержать реноме неудобного для гостей соперника. Ведь победа над «Торпедо» стала для «Сочи» второй в сезоне в трёх матчах. Кстати, выиграли сочинцы после 1:8 в Санкт-Петербурге от СКА. Туда же полетит и «Торпедо» после матча 16 февраля. И, конечно, нижегородцы постараются поехать в город на Неве с хорошим настроением. Для этого им надо обыгрывать «Сочи». Думается, что команда Игоря Ларионова добьётся положительного результата в основное время. Второй раз подряд они южанам не проиграют», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».