Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»!

13 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити».

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Подопечные Гвардиолы не знают поражений уже 12 матчей кряду во всех турнирах. Ничья при этом всего одна — с «Кристал Пэлас» (2:2). За этот период они пропустили только 11 мячей, а забили 32.

«Челси» гораздо менее стабилен, чем «Манчестер Сити». Если «горожане» ведут активную борьбу за победу в первенстве, то «синие» далеки от конкуренции даже за попадание в зону Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Они располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет семь очков.

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