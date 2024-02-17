«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа Манчестер Сити и тотал больше 3.5 за 2.44.

«Манчестер Сити» примет «Челси» в 25-м туре АПЛ. Команды проведут свой матч на стадионе «Этихад» в Манчестере.

«Манчестер Сити» и до 24 тура был в мощной форме, а обыграв в домашнем поединке «Эвертон» и сделав твердую заявку на проход в четвертьфинал ЛЧ после победы над «Копенгагеном», он стал грозой для любого клуба мира, особенно для «Челси», который в текущем сезоне смотрится слабенько.

Подопечные Гвардиолы продлили свою победную серию во всех турнирах до 11 матчей. Они буквально сметают всех на своем пути. Причем «горожанам», по сути, все равно, где это делать: дома или в гостях. Еще сильнее усложняет прогноз для «Челси» тот факт, что «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два очка, и в битве против «аристократов» он точно будет делать всё для победы. Кстати, «Сити» еще и лидирует в АПЛ по количеству забитых голов, забив 56 мячей в 23 встречах.

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«Челси» при этом в гостях играет чуть лучше, чем дома, и набрал в 12 выездных встречах 16 голов, но по данному показателю он и близко не сравнится с «Сити». Тем более, что побеждают «аристократы» на выезде в основном соперников куда слабее. Поражения от «Ливерпуля», «МЮ», «Ньюкасла» тому яркие подтверждения.

Но по пропущенным на выезде мячам «Челси» совершенно не впечатляет. В 12 матчах «аристократы» умудрились пропустить аж 22 мяча. И по этому показателю они входят в топ-12 худших команд АПЛ.

Думаю, что об этой игре много говорить нет смысла. «Сити» просто сильнее, тем более, дома. Хозяева раздавят своего соперника, а общее количество голов будет не менее четырех», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».

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