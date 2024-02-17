Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Металлург»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

«Авангард» — «Металлург»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.24.

«Обе команды претендуют на победу на Востоке, а это преимущество своего поля, что имеет важнейшее значение в плей-офф. И «Металлург», и в особенности «Авангард», чередуют победы с поражениями.

Слабое место в обеих командах — это вратарская линия. Поэтому в этом матче я бы не стал предсказывать победителя, потому что мне кажется, что шансы здесь 50/50. Кстати, в этом сезоне это будет их пятый матч, первые две игры выиграл Омск, а потом «Магнитка» ответила двумя своими победами. Так что на победителя я бы не ставил, а поставил бы на то, что будет много заброшенных шайб. Потому что обе команды делают ставку на атаку и «Авангард» дома точно не закроется.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

Моя ставка – тотал больше 5.5 шайбы», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android