«Авангард» — «Металлург»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.24.

«Обе команды претендуют на победу на Востоке, а это преимущество своего поля, что имеет важнейшее значение в плей-офф. И «Металлург», и в особенности «Авангард», чередуют победы с поражениями.

Слабое место в обеих командах — это вратарская линия. Поэтому в этом матче я бы не стал предсказывать победителя, потому что мне кажется, что шансы здесь 50/50. Кстати, в этом сезоне это будет их пятый матч, первые две игры выиграл Омск, а потом «Магнитка» ответила двумя своими победами. Так что на победителя я бы не ставил, а поставил бы на то, что будет много заброшенных шайб. Потому что обе команды делают ставку на атаку и «Авангард» дома точно не закроется.

Моя ставка – тотал больше 5.5 шайбы», — приводит слова Славина «РБ Спорт».