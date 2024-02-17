«Валенсия» – «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Севилья» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«Один из самых сложных матчей для прогноза в предстоящем туре, потому что может качнуться в любую сторону — и туда, и сюда. «Валенсия» периодически радует своих болельщиков. В последних трёх матчах у команды два поражения и одна победа. В предыдущем туре «Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» в гостях 0:2: она пропустила два мяча на последних минутах матча, хотя игра в целом была равная. До этого «Валенсия» дома обыграла «Альмерию» в важном матче — 2:1.

Сейчас напротив «Валенсии» Севилья, у которой дела вроде пошли на лад. «Севилья» потихонечку отдаляется от зоны вылета и в двух последних матчах она одержала важные победы над двумя мадридскими командами. Обыграли на выезде «Райо» — 2:1, а дома справились с «Атлетико» — 1:0. Тут помимо одного забитого мяча ещё моментов у «Севильи» было предостаточно. В общем, идеи Кике Флореса начали работать в «Севилье».

«Валенсия» явным фаворитом в этом матче не является, даже несмотря на то, что играет дома. В последних четырёх играх между этими командами доезжал вариант «2-3 гола в матче». Я думаю, что может качнуться действительно в любую сторону — ничья 1:1, 2:1 туда или сюда, 2:0, но в разгром 3:0 я, откровенно говоря, не верю. А «2-3 гола в матче», раз уж об этом говорит статистика, мне кажется, интересное предложение на эту игру за коэффициент 1.98», — приводит слова Генича «РБ Спорт».