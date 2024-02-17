«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 3.5 за 2.55.

«Манчестер Сити» недавно получил шанс на то, чтобы вернуть себе «законное» первое место в АПЛ. «Ливерпуль» потерял очки в матче с «Арсеналом», и теперь их с «горожанами» разделяют два очка. При этом у команды Гвардиолы есть еще матч в запасе. Расслабляться клубу некогда – сзади еще поджимает «Арсенал», не так далеко идет «Тоттенхэм». Борьба за лидерство в этом розыгрыше АПЛ, конечно, остросюжетная.

В прошлых турах Премьер-лиги проблем у манкунианцев не возникало – 3:1 с «Бернли» и с «Брентфордом», а также 2:0 с «Эвертоном». Также пару дней назад команда Гвардиолы играла с «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Само собой, победитель в их паре почти предрешен. В этой игре представитель Англии без особых проблем выиграл – 3:1. Снова результативными действиями отметились де Брюйне и Фоден.

«Челси» еврокубки в этом сезоне пропускает. И, судя по всему, в следующем футбольном году он тоже в них участвовать не будет. Тяжело проходит сезон для «синих». В таблице они уже закрепились в середине. От топ-5 подопечные Почеттино отстают более чем на десять очков.

Недавно «Челси» добился важной победы – в переигровке матча Кубка Англии сумел обыграть «Астон Виллу» (3:1). Хотя стоит отметить, что подопечные Эмери в последнее время зачастили с неудачами. Сами же «пенсионеры» в других матчах не обыгрывали сильных соперников – 3:1 с «Кристал Пэлас» и 6:1 с «Мидлсбро». В других матчах подопечные Почеттино теряли очки, в том числе, с не такими сильными командами – 2:4 с «Вулверхэмптоном».

Само собой, «Ман Сити» вряд ли проиграет. Но доминирующей победы хозяев поля я тут тоже не жду. «Челси» — неудобный соперник для «горожан». К тому же, последние успехи «синих» мотивируют их на активную игру.Жду победы хозяев поля, но с небольшим счетом», — приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».